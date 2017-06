Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Diebstahl beim Abschlussball einer Tanzschule in Barsinghausen.© Friso Gentsch

| Björn Franz

Barsinghausen

Dreister Diebstahl beim Abschlussball

Eine Abschlussfeier in der Tanzschule Wöbbekind wurde in der Nacht zum Sonntag von einem Diebstahl überschattet. Unbekannte Täter entwendeten nach Polizeiangaben in der Straße Volkers Hof aus einer im Vorraum abgestellten Tasche Turnschuhe der Marke Adidas, eine Jeanshose sowie 40 Euro Bargeld.