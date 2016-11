Die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen will auch mehr Geld für den Arbeitsschutz in der Stadtverwaltung ausgeben.© Archiv

Barsinghausen

AFB fordert mehr Unterstützung für den Sport

Die Ratsfraktion Aktiv für Barsinghausen (AFB) will im städtischen Etat für das Jahr 2017 Schwerpunkte setzen bei der Stärkung des Ehrenamtes, beim Thema Arbeitsschutz und Personalgewinnung in der Verwaltung und bei der Gestaltung des geplanten Bürgerparks in der Nordstadt.