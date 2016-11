Polizisten entdeckten den vermissten Senior in dessen alter Wohnung in Barsinghausen.© x

Barsinghausen

82-jähriger Senior löst große Suchaktion aus

Ein 82-jähriger Rentner aus Barsinghausen hat in der Nacht zu Freitag eine große Suchaktion ausgelöst, nachdem er aus einem Pflegeheim in Hemmingen verschwunden war. Zunächst blieb die Suche erfolglos – bis Polizisten den Mann am Freitag an seiner alten Wohnadresse in Barsinghausen antrafen.