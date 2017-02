Die Barsinghäuser Polizei hat eine 20-jährige Frau nach einer Schlägerei in Gewahrsam genommen.© Archiv

Barsinghausen

20-Jährige schlägt in Gaststätte um sich

In einer Gaststätte am Barsinghäuser Bahnhof hat in der Nacht zu Sonntag eine 20-jährige Frau einen anderen Gast sowie eine Kellnerin angegriffen und durch Schläge verletzt. Die 20-Jährige war stark alkoholisiert.