Hannover

Maschseefest: Vier Straßen zeitweise voll gesperrt

Das Maschseefest 2017 eröffnet Mittwoch so sicher wie nie – der Terroranschlag mit einem Lkw auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin im vergangenen Jahr bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das Seefest: So dürfen an bestimmten Tagen auf den Straßen im Norden des Sees keine Fahrzeuge fahren.