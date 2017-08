Leinen los, Hannover: Maschseefest hat begonnen

Sommerfest

Das 32. Maschseefest hat begonnen - die Promenaden waren schon am frühen Mittwochabend knallvoll, das Wetter war nahezu perfekt.

Hannover. Als habe die Stadt auf genau diesen Moment gewartet, strömten schon am Nachmittag Zigtausende zum Maschseefest, das wenige Stunden später eröffnet werden sollte.

Ausgelassen wie selten schnitt da OB Stefan Schostok ein rotes Band durch, freute sich auf „ein Fest der Generationen“ und auf etwa zwei Millionen Besucher binnen (knapp) drei Wochen: „Wenn es dem Münchner im Sommer an der Isar zu langweilig wird, kommt er gerne zur Seesause nach Hannover.“ Egal, woher die Gäste kommen: Sie erleben in Hannover ein Maschseefest, so international wie nie. Die kulinarische Weltreise ist programmatisch, einiges ist dafür neu an den See gerückt. Aber eines bleibt beim Alten: Der Sommer macht erst in diesen Tagen so richtig Spaß.