Cocktail für 4,50 Euro oder lieber eine Flasche Champagner für 90 Euro? Die Preise auf dem Maschseefest schwanken.© Petrow

Hannover

Ist das Maschseefest zu elitär geworden?

Das Maschseefest 2017 geht in das finale Wochenende. Wer hier seinen Spaß haben will, sollte aber nicht mit halbvollen Taschen hin. Getränke und Essen haben am See ihren Preis. Ist das große Sommerfest Hannovers zu teuer geworden – oder wird hier für jede Geldbörse etwas geboten? Die NP hat sich umgesehen und umgehört.