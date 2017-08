Hannover: Leise feiern am Maschsee

Maschseefest

Das Maschseefest in Hannover läuft: Der Ausschankstop beim Maschseefest funktioniert, so die Betreiber. Nur die Taxifahrer haben noch zwischendurch Probleme mit den Straßensperrungen.

Hannover. Das neue Verkehrskonzept für Arthur-Menge-und Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zum Maschseefest, vor allem für Taxifahrer ist es noch gewöhnungsbedürftig. Nach Angaben der Polizei mussten die Beamten vor Ort am Eröffnungsabend mehrere Ordnungswidrigkeiten-Verfahren einleiten, weil Taxifahrer wiederholt in die Straße Artur-Menge-Ufer eingebogen seien – mittwochs und am Wochenende ist die Straße zeitweise für den Verkehr jedoch gesperrt.

Nachdem der Taxenverband über die Situation informiert worden sei und eine Aufsicht abgestellt habe, hätten sich die Probleme erledigt, so ein Polizeisprecher. Wolfgang Pettau, Chef von Hallo Taxi-3811, sagte, dass sich die neue Verkehrsregelung in Fahrerkreisen noch nicht überall herumgesprochen habe: „Das sind kleinere Anfangsschwierigkeiten, das wird sich schnell einspielen.“ Die Straßensperrungen – sie betreffen auch Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee – hält Pettau für sinnvoll: „Sicherheit geht vor.“ Weitere Verkehrsprobleme vom Eröffnungsabend meldete auch die Polizei am Donnerstag nicht.

Keine Probleme gab es am ersten Abend auch beim Ausschankverbot. Es tritt erstmals in diesem Jahr in Kraft und gilt werktags von montags bis donnerstags und sonntags ab ein Uhr morgens sowie freitags und sonnabends ab zwei Uhr morgens. Damit möchte der Veranstalter die Zahl der Nachtschwärmer eindämmen, die gerade im vergangenen Jahr oft bis zum Morgengrauen am See gefeiert und getrunken haben.

„Wir haben keine Überschreitungen feststellen können“, sagt Hans Nolte, Chef des Maschseefest-Ausrichters Hannover-Veranstaltungs-GmbH (HVG). „Es hat alles reibungslos geklappt, es gab keine Diskussionen“, sagt Stephan Hagedorn von der „See-Wirtschaft“ am Ostufer. „Alles ruhig und keine Probleme“, vermeldete auch Hannes Aulich vom „Yukon Forest“. Ab­warten müsse man aber das Wochenende, bei zu erwartendem großen Besucherandrang, so die Stände-Betreiber.

von Andreas Voigt