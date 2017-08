Endlich trocken - außer beim Crazy Crossing

Maschseefest

Na also! Der Sonntag hielt für die leidgeprüften Maschseefestbesucher endlich mal wieder Sommerwetter bereit.

Hannover. Aber das Misstrauen blieb. Georg Wimmer und seine Frau Juliane: „Wir wollten das Wetter unbedingt noch mal nutzen, wer weiß, wann es wieder schlechter wird.“ Die beiden waren gestern zum ersten Mal beim Fest und genossen Tapas und Churros beim „Maschsee meets Spain“ am Westufer.

Nicht trocken blieben trotzdem die Teilnehmer des Crazy Crossings am Nordufer, in diesem Jahr mit einem „Feuerwehr-Spezial“: Da traten Freiwillige Feuerwehren aus der Region und darüber hinaus gegeneinander an. Für Lacher im Publikum sorgte der Parcour, den sich die Organisatoren überlegt hatten: Die tapferen Amateur-Matrosen mussten auf einen aufblasbaren Eisberg klettern und mit einem kräftigen Sprung Gummi-Riesenhände von einer Leine reißen – dabei landeten die Teilnehmer reihenweise im See.

Torsten und Heike Fallmer verfolgten das Spektakel mit ihren Kindern: „Denen gefällt das natürlich“, sagte Vater Torsten, als gerade die Feuerwehr Altwarmbüchen als Piraten verkleidet auf ihrer „Black Pearl“ vorbeitreiben. „Die Boote sind teilweise schon echt gut gemacht“, urteilte Heike Fallmer anerkennend. Bei der „Black Pearl“ sorgte ein Fahrrad für den Antrieb, wie bei einem Tretboot, während andere Gefährte nur mit Paddeln zur Ziellinie manövriert werden konnten.

Die Aussichten für die kommenden Tage könnten schlechter sein: Heute steht ein schöner Sommertag an, und die Tage danach versprechen ebenfalls recht warme Temperaturen und Sonne – da passt bestimmt noch der ein oder andere Besuch in der letzten Festwoche.

mrx