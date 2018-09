Hannover

Am Mittwochvormittag ist es auf der Davenstedter Straße in Höhe Einmündung Bardowicker Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 29-Jährige bog mit ihrem Kleintransporter aus der Bardowicker Straße auf die Davenstedter Straße ab. Dabei übersah sie den Fahrer eines Motorrollers, teilte die Polizei mit. Der 66-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Transporter. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Aufräumarbeiten konnten die Bahnen der Linie 9 den Bereich nicht passieren. Die Sperrung dauerte etwa eine halbe Stunde.

Von güm/RND