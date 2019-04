Hannover

Der Regen vom vergangenen Wochenende war wohl für lange Zeit der letzte. Während die Hannoveraner jetzt das schöne Wetter genießen, wagen Wetterexperten einen Blick auf das nächste Wochenende, den Frühling und den Sommer. Und die Aussichten bereiten nicht nur den Meteorologen, sondern vor allem auch den Landwirten Sorgen.

Wetterportale melden für die nächsten zwei Wochen kaum Niederschlags-Risiko. Bis zum 29. April liegt die Regen-Wahrscheinlichkeit bei null Prozent. Droht uns eine ähnliche Dürre wie im Jahr 2018? Meteorologe Dominik Jung (41) schließt das zumindest nicht aus. Langzeitprognosen melden einen trockenen Mai und Juni.

Kaum Regen, große Waldbrandgefahr

Die Waldbrandgefahr liegt bereits jetzt im ganzen Land bei Stufe drei, im Osten ist bereits die höchste Stufe (fünf) erreicht. „Für April ist das ungewöhnlich“, so Jung. „Bei den Osterfeuern ist besondere Vorsicht geboten, in manchen Orten gilt schon ein Verbot.“ Allerdings nicht in Hannover, so der Kenntnisstand der Berufsfeuerwehr.

Brandgefahr für die Wälder, Dürregefahr für die Felder. Landwirt Jürgen Meyer (53) macht sich Sorgen um seine Ernte. „Vergangenes Jahr gab es schon eine Ertrags-Einbuße von 25 Prozent. Wenn es dieses Jahr so trocken wie 2018 wird, wird die Ernte noch schlechter ausfallen.“ Denn im vergangenen Jahr war der Wasser-Speicher vom Vorjahr zumindest noch gefüllt. Der vergleichsweise trockene Winter 2018/2019 konnte die Dürre des Frühjahrs und Sommers 2018 jedoch nicht ausgleichen. „Die Pflanzen konnten sich von den Wetterverhältnissen nicht erholen“, so Meyer vom Spargelhof Meyer in Stolzenau.

Das bedeutet das Wetter für die Spargelernte

Für Spargel bedeuten Sonne und Wärme grundsätzlich gute Zucht-Bedingungen. Sind diese Bedingungen allerdings zu gut, gibt es ein unkontrolliertes Massen-Wachstum, erklärt Mayer. Die Stangen reagieren auf die plötzliche Sonne, indem sie zwei bis vier Zentimeter pro Tag wachsen. Die Spargelbauern müssen sie dann schneller ernten, auf dem Markt kommt es zu einem Überangebot. Außerdem ist das Ertragsvolumen der Pflanzen schneller aufgebraucht, sie werden nicht über die komplette Saison kontrolliert produziert und die Saison muss schneller beendet werden.

Für das Getreide sieht die Situation noch kritischer aus: Die Pflanzen vertrocknen. „Wir können nur hoffen und beten. Aber es könnte wieder ein katastrophales Jahr für uns werden“, sagt Landwirt Rainer Backhaus aus Gilten. Er erzählt, dass er 2018 nicht mal kostendeckend produzieren konnte, sogar Minus gemacht hat.

Der Regen fällt auf Mallorca

Aus meteorologischer Sicht sorgte im vergangenen Jahr eine Blockade-Wetterlage für die Trockenheit. Der Luftdruck war bereits im April so hoch, dass Tiefs nicht durchkommen konnten, erklärt Wetterexperte Jung. Ähnliche Bedingungen herrschen auch jetzt. Die Tiefs, die über dem Mittelmeer-Raum hängen, gelangen nicht zu uns. Das bedeutet auch: In Hannover ist es wärmer als in Athen oder auf Mallorca.

Von Josina Kelz