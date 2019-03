Hannover

Streik an der Abendkasse: Ein Dutzend Mitarbeiter der Kinokette Cinemaxx am Raschplatz hat am Samstagabend die Arbeit niedergelegt. Hintergrund des Warnstreiks sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen mit der Arbeitgeberseite.

Um kurz nach 19 Uhr begann der Streik in Hannover sowie in mehreren anderen Filialen in Niedersachsen. Kinokassen waren genau wie der Servicebereich nicht besetzt. Die Streikenden verteilten Info-Zettel an Kinobesucher, die von der Aktion überrascht wurden. „Fast alle Besucher haben sehr verständnisvoll reagiert“, sagte Verdi-Sekretär Peter Dinkloh der NP.

60 Mitarbeiter am Cinemaxx-Standort Hannover

Insgesamt arbeiten im Cinemaxx Hannover 60 Mitarbeiter. Bundesweit beschäftigt die Kinokette rund 1800 Männer und Frauen – in Niedersachsen 220 –, von denen die meisten als Teilzeitbeschäftigte nur den Mindestlohn erhalten.

Laut Verdi konnte auch nach vier Verhandlungsrunden kein Ergebnis mit der Arbeitgeberseite erzielt werden. Dabei sei Verdi zu großen Kompromissen bereit, so Landesfachbereichsleiter Lutz Kokemüller: „Wir würden für zwei Jahre einen Einstiegslohn von 9,50 Euro akzeptieren.“ Ursprünglich wurden zehn Euro gefordert. Dinkloh: „Wir erwarten für die fünfte Verhandlungsrunde am Dienstag, dass die Arbeitgeberseite die aktuelle Forderung endlich akzeptiert. Nach drei Monaten Verhandlungsmarathon wird es Zeit, endlich einen Abschluss zu erzielen, mit dem beide Seiten leben können.“ Man bedauere, dass die Arbeitgeber die Kinobesucher zu Geiseln ihrer Tarifpolitik machen. Der Gewerkschaftssekretär wollte weitere Warnstreiks nicht ausschließen: „Spontane Kinoschließungen sind jederzeit denkbar.“

Von Britta Lüers