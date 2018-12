Hannover

Antisemitischer Vorfall am Holocaust-Mahnmal am Opernplatz: Ein 19 Jahre alter Hannoveraner soll am Dienstagabend Blumenkränze auseinandergerissen und sich daraus einen Strauß gemacht haben. Die Kränze waren am Montagabend zum Gedanken an die Deportation von Juden aus Hannover nach Riga niedergelegt worden. Timon Dzienus (22), Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen, der zufällig mit seinem Fahrrad vorbeikam, konfrontierte den Tatverdächtigen. Und bekam antisemitische Parolen zu hören. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet.

Dzienus zur NP: „Als ich sah, was der junge Mann dort tat, war ich entrüstet. Dachte aber zunächst, dass er vielleicht nicht weiß, dass es sich um Mahnmal für die ermordeten Juden handelt.“ Höflich habe er den 19-Jährigen angesprochen. Dieser sei direkt auf ihn zugekommen. „Er kam mir bedrohlich nahe, fragte mich, ob ich auch so ein Drecksjude bin. Gab sich selber stolz als Nazi zu erkennen. Ich war geschockt, weil ich nie im Leben mit dieser Reaktion gerechnet hatte.“ Doch der 19-Jährige,der nach NP-Informationen polizeilich bekannt sein soll, skandierte weiter: „Die Juden hätten es verdient, vergast zu werden. Man sollte so etwas doch nochmal tun.“

Da ihm der Tatverdächtige körperlich überlegen war und zudem in Begleitung von etwa zehn jungen Männern und Frauen war, entfernte sich der 22-Jährige zunächst kurz vom Opernplatz. „Ich wollte keine Schlägerei provozieren, da hätte ich verloren. Ich musste kurz meine Gedanken sortieren“, so Timon Dzienus. Wenige Minuten später kehrte er zurück, sein Handy hielt er zum Schutz in den Händen. „Damit ich ihn im Notfall hätte filmen können.“ In der Zwischenzeit war bereits ein etwa 50 Jahre alter Passant in Streit mit der Gruppe Jugendlicher geraten, kritisierte das unangemessene Verhalten am Mahnmal. Gemeinsam riefen die beiden Männer die Polizei, erstatteten Anzeige wegen Volksverhetzung, Verleumdung von NS-Verbrechen und Beleidigung.

Die Beamten erteilten dem 19-Jährigen einen Platzverweis. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Dzienus zur NP: „Das sind keine Kavaliersdelikte. So etwas muss mit aller Härte verfolgt werden. Heute ist es das Mahnmal, morgen sind es die Menschen.“ Doch der Grünen-Politiker sieht auch die Stadt Hannover in der Pflicht: „Es ist ja nicht der erste Vorfall an dem Mahnmal. Immer wieder werden dort Sachen beschädigt, Jugendliche hängen dort ab. Ich bin keineswegs für die Verdrängung dieser Gruppen, vielmehr braucht es Aufklärungsarbeit und eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Mahnmal. Der gesamte Platz muss würdiger gestaltet werden.“

Von Britta Lüers