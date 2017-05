Elektrisierend:

E-Auto-Test

Spannung beim Test-Start

Am Sonnabend um 8.30 Uhr geht es los: NP-Testfahrer Michael Stopp empfängt in seiner Auffahrt in Gehrden den E-Golf. Eine Woche lang wird er nun den Test machen und herausfinden: Sind Elektroautos alltagstauglich? Und wie viel Fahrspaß hat man damit?