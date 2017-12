7. Januar: Plötzlich war alles glatt: Eisregen hat die Straßen in der Region in Rutschbahnen verwandelt. Auf den Straßen ging nichts mehr, die Polizei Hannover registrierte 224 Unfälle. Die Üstra stellte den Busverkehr ein. Ein 67-Jähriger starb bei einem Unfall bei Hemmingen. In Niedersachsen gab es rund 700 Unfälle.

Michael Thomas