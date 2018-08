Hannover

Die Kindheit wird immer digitaler. Und damit auch die Schule. Vor einer Woche kündigte Frankreich an, ab September an allen Schulen Handys, Tablets und Smartwatches für Schüler bis 15 Jahren zu verbieten. Seitdem wird auch in Deutschland über ein solches Verbot diskutiert.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hält ein generelles Handyverbot an Schulen für nicht zielführend. „Schule kann sich nicht von den gesellschaftlichen Entwicklungen abkoppeln“, sagte der SPD-Mann bereits in der Vergangenheit. Nun ließ er über einen Sprecher ausrichten, es sei das Ziel, den Einsatz digitaler mobiler Endgeräte als ein Lernwerkzeug unter anderen pädagogisch und didaktisch fundiert im Unterricht zu verankern. Auch Helmut Holter (Linke), Präsident der Kultusministerkonferenz und Bildungsminister in Thüringen, hält ein Handy-Verbot an Schulen für überflüssig: „Ich bin der Überzeugung, dass die Schulen selbst entscheiden sollten, ob es ein partielles oder ein generelles Verbot im eigenen Haus geben soll.“

Laura Pooth, Niedersachsen-Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), hält nichts von einem flächendeckenden Handyverbot. Das Handy lasse sich in den Unterricht integrieren, und das könne man sogar noch ausbauen. Ende Juni fielen die Aussagen der Gewerkschafterin zu diesem Thema noch deutlich kritischer aus. Damals sagte Pooth der NP, sie teile die Meinung des OECD-Direktors Andreas Schleicher: „Es muss als Realität betrachtet werden, dass Technologie in unseren Schulen mehr schadet als nützt. Von der Digitalisierung der Schulen profitieren offenbar eher die Unternehmen und keineswegs die Kinder.“

Christoph Möller, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult, zählt zu den wenigen Experten, die strikt vor den Folgen der Digitalisierung der Kindheit warnen. „Kein Mensch lernt digital. Lernen ist Beziehungsarbeit, das gilt ganz besonders für kleine Kinder“, so Möller zur NP. Statt Kindern Smartphones in der Schule zu erlauben, sollte man ihnen vielmehr die notwendigen Voraussetzungen vermitteln, die „sie benötigen, um sich in dieser sich schnell verändernden Welt zurechtzufinden“. Vor elf Jahren habe niemand in der Schule ein Smartphone vermisst, betont der Mediziner: „Ob das Smartphone in zehn Jahren noch die Bedeutung haben wird wie heute, bleibt abzuwarten.“ Statt also hohe Millionensummen in die Digitalisierung zu investieren, „sollte das Geld lieber in gut ausgebildete Lehrerpersönlichkeiten fließen“. Möller appelliert an Politik und Familien: „Bevor Kinder ein Smartphone bekommen, müssen sie Weltinteresse, Interesse am Lernen, Grundwissen, Frustrationstoleranz und Impulskontrolle erlangt haben.“

Von Britta Lüers