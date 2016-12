Sieg in Stuttgart - 96 holte sich spät drei Punkte bei den Schwaben.

Spitzenspiel

Ein Fehler von Torwart Mitch Langerak hat den VfB Stuttgart die Zweitliga-Tabellenführung gekostet und Hannover 96 beim 2:1 (1:1) im Spitzenspiel einen späten Sieg beschert.

Stuttgart. Felix Klaus drehte mit seinem Treffer in der 87. Minute das Spiel für 96. Zuvor hatte Ex-VfB-Profi Martin Harnik im Duell der Absteiger die Führung von Simon Terodde (12. Minute) ausgeglichen (26.).

Vor 47 125 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena hatten die Roten am Montagabend zuvor zahlreiche Chancen nicht genutzt. Stuttgarts Timo Baumgartl sah kurz vor Schluss wegen absichtlichen Handspiels die Rote Karte. Durch den Sieg in Stuttgart verkürzte Hannover den Rückstand auf den neuen Tabellenführer Eintracht Braunschweig auf zwei Punkte. Der VfB liegt mit 32 Zählern auf Platz zwei der 2. Fußball-Bundesliga.

Im letzten Heimspiel des Jahres nutzte der VfB seinen ersten guten Angriff sofort zur Führung. Über Carlos Mané und Takuma Asano kam der Ball zu Terodde, der zu seinem elften Saisontor abschloss. Für den Torschützenkönig der vergangenen Saison war es das neunte Tor in den vergangenen sieben Spielen. Die besser in die Partie gestarteten 96er wirkten verunsichert, Stuttgart hatte nun mehr Spielanteile. Doch wie so oft war die VfB-Defensive alles andere als souverän und hatte vor allem mit langen Bällen ihre Probleme.

Der bei jeder Aktion ausgepfiffene ehemaliger Stuttgarter Harnik markierte aus so einer Situation heraus dann auch nach Vorlage von Noah Sarenren Bazee sein achtes Saisontor. "Ich kann ausschließen, dass es langweilig wird", hatte VfB-Trainer Hannes Wolf vor der Partie angekündigt. Er behielt Recht. Das lag vor allem an den - je nach Perspektive - meist gefährlichen Kontern oder dem schlechten Defensivverhalten der beiden offensivstärksten Mannschaften in Liga Zwei. Doch weder die 96-Profis Marvin Bakalorz (27.), Klaus (33.), Harnik (38.), Edgar Prib (54.) oder Manuel Schmiedebach (60.) noch VfB-Angreifer Asano (30.) und der kurz zuvor eingewechselte Daniel Ginczek auf der Gegenseite (82.) trafen zunächst.

Kurz vor Schluss machte es Klaus besser - und entschied das Spiel für die Hannoveraner.