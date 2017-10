Michael Tarnat erlebte das Ende seiner Profi-Karriere bei Hannover 96.

96-Talk

Tarnat und Heinrich beim NP-Anstoß!

So prominent ist der Anstoß selten besetzt: Die Ex-Nationalspieler Michael Tarnat und Jörg Heinrich kommen in die Nordkurve. Den Talk am Montagabend gibt es hier live im Videostream!