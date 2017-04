Hannover 96

Noch vier Spiele Zeit bis zum Aufstieg - über dieses spannende Saison-Finale werden wir heute mit dem 96-Sportdirektor Horst Heldt reden. Der "Anstoß" in der Nordkurve beginnt um 18 Uhr. Wie immer können Sie live im Stream zuschauen und Ihre Fragen stellen.

Hannover. Der auswärtige Gast ist der Mann, der Heldt 1990 in die Bundesliga holte: der damalige Köln-Cheftrainer Erich Rutemöller, später in mehreren Funktionen für den DFB tätig (Chef-Ausbilder, Nationaltrainer Team 2006, U 20 und U 21). Der 72-Jährige, populär geworden durch den Spruch „Mach et, Otze!“, ist seit drei Jahren Sport-Vorstand des nächsten 96-Heimgegners Fortuna Düsseldorf.

Möchten Sie den Gästen auch Fragen stellen, können Sie diese einfach - Facebook-Konto vorausgesetzt - als Kommentar unter dem Video hinterlassen. In der Halbzeit reichen wir sie unserem Moderator weiter.

