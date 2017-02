Nordkurve

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen: Kult-Ex-Trainer Peter Neururer kommt zum heutigen "Anstoß" - um 18 Uhr geht die Liveübertragung los.

Hannover. Unser Moderator Christoph Dannowski hat eine wirklich erstklassige Runde zusammengestellt. Der 51-Jährige begrüßt neben 96-Experte Andreas Willeke und Stürmeridol Dieter Schatzschneider zwei ehemalige 96-Trainer, die einst einander abgelöst haben. 1994 war das, als Pers Papa Stefan Mertesacker mit einem 1:1 gegen Aufsteiger Zwickau als bisher einziger ungeschlagener Cheftrainer in die Geschichte der „Roten“ einging. Der Ein-Spiel-Trainer hatte von Rolf Schafstall übernommen und gab nach sieben Tagen im Amt wieder ab. An eine der schillerndsten Figuren der gesamten Branche. An einen, der es auf 14 (!) Stationen auf der Trainerbank brachte. Von Essen und Schalke über Hertha und Köln zu 96 und Bochum, wo er jeweils zweimal anheuerte. Der mittlerweile 61-jährige Peter Neururer hat nicht nur hohen Unterhaltungswert, sondern auch ein sensationelles Netzwerk. Heute spricht er bei uns exklusiv über seine Ex-Clubs 96 und Bochum, am Montag darauf ist er Sport-1-Experte bei Hannovers Spiel gegen den VfL.

Der Anstoß wird außerdem live im Internet übertragen: auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/neuepresse und an dieser Stelle. Als Facebook-Nutzer können Sie sogar über die Kommentarfunktion Fragen an die Gäste formulieren – unser Moderator wird nach der Halbzeitpause einige davon weiterleiten.