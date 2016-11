Hannover 96

Wieder das Reizknie: Sobiech droht das Aus gegen Aue

Pause für Artur Sobiech. Der 96-Torjäger zog sich im Training am Montag eine Reizung am Innenband des Knies zu. Das ergab eine genaue Untersuchung am Dienstag. Sobiech wird auch am Mittwoch nicht trainieren können. Der Einsatz am Sonnabend gegen Erzgebirge Aue ist stark gefährdet.