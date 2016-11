Teresa Enke glücklich beim Testspiel in Hannover

Hannover 96

Das war ein emotionaler Auftritt von Teresa Enke. Einen Tag nach dem siebten Todestag des früheren 96-Torwarts Robert Enke eröffenete seine Witwe den 96-Test gegen den Viertligisten Carl-Zeiss Jena – Enkes letzter Club gegen seinen Heimatverein.

Hannover. „Das hat mich in glückliche Zeiten zurückatapultiert“, sagte Teresa Enke im neuen Eilenriedenstadion, „Ich bin froh, dass Ihr alle gekommen seid, um Robbie Tribut zu zollen und das gespielt wird für Robbie und für die Stiftung.“

850 Zuschauer sahen ein deutliches 4:0 für den Zweitligisten, unter anderem traf der Ricklinger Junge Niclas Füllkrug per Elfmeter. Die Einnahmen fließen in die Robert-Enke-Stiftung. Teresa Enke drückt „die Daumen für Hannover, 96 gehört in die erste Liga, ich freue mich, dass 96 so weit oben steht.“

Enke wohnt inzwischen in Köln, wohin sie heute zurückfährt. Der warmherzigen Besuch in Hannover tat ihr offensichtlich gut. Auch die Rollstuhlfahrerin Kathrin Daugans freute sich über Enkes warme Worte, die beiden machten ein Selfie. „Eine tolle Frau, sie ist mir sehr sympathisch, ich kannte sie vorher nur aus dem Fernsehen“, sagte Daugans.

Tietenberg