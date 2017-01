DAS SPRITZT: Fynn Arkenberg fliegt beim Zweikampf mit Niclas Füllkrug (Mitte) und Bech in die Pfützenlandschaft.© Florian Petrow

| Dirk Tietenberg

Trainingsstart

Stendel macht „Bock“ auf Hannover 96

150 Fans wollten am Mittwoch den 96-Kaltstart in die Rückrunde sehen. Bei einem Grad plus, stürmischem Wind und riesigen Pfützen auf dem Trainingsplatz prüfte 96-Trainer Daniel Stendel den Fitnesszustand nach den Feiertagen. Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen zum Trainingsstart 2017.