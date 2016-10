IST NICHT GANZ FIT: 96-Stürmer Martin Harnik.© Sielski

Hannover 96

Stendel hofft auf Joker Harnik

Martin Harnik wird am Sonntag bei Union Berlin nicht für Hannover 96 stürmen - zumindest nicht von Anfang an. Der Torjäger hat Probleme an der Wade. "Er kann nicht trainieren", sagte 96-Trainer Daniel Stendel am Freitagmittag. Aber der Coach hofft immer noch, dass er Harnik als Joker von der Bank bringen kann.