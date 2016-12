Massiver Sponsor: Firmenchef Andreas Klaß (links) und Helge Mensching am Mittwoch mit 96-Boss Martin Kind.© Petrow

Bundesliga

Sponsor baut bis 2020 auf Hannover 96

96-Martin Kind verkündete am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Hauptsponsor Heinz von Heiden bis 2020. Der Name des Massivhäuser-Unternehmens steht seit 2014 auf den 96-Trikots. Kind freute sich "über eine Partnerschaft in der Krise, nicht nur, wenn die Sonne scheint". Auch das Unternehmen aus Isernhagen profitiert: Das 96-Sponsoring habe den Bekanntheitsgrad von Heinz von Heiden um 40 Prozent gesteigert.