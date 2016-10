Verletzung

Es war ein monatelanger Weg nach seiner Verletzung, seit Mittwoch ist Flügelflitzer Noah Sarenren-Bazee zurück im Mannschaftstraining bei Hannover 96.

Hannover. Im Trainingslager auf Norderney Mitte Juli waren die Probleme an der Hüfte wieder mal aufgetreten, die er schon seit der Jugendzeit mit sich herumträgt. Wenig später wurde er wegen der chronischen Reizung operiert. Nach drei Monaten Zwangspause ist er jetzt wieder da!

Sarenren-Bazee kehrte beim 96-Training am Mittwochnachmittag zurück, andere fehlten. Ersatztorwart Samuel Sahin-Radlinger hat sich erkältet und wurde vor der Einheit sicherheitshalber nach Hause geschickt. Mike-Steven Bähre hats am Sprunggelenk. Timo Hübers, Martin Harnik und Uffe Bech trainierten separat in der Arena.

js