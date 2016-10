Fußball

Ron-Robert Zieler wird heute vor dem Pokalspiel offiziell verabschiedet. Seit dieser Saison spielt er für Leicester City. Die NP sprach mit ihm über den englischen Fußball, eine Rückkehr zu 96 und seine Meinung zum aktuellen Fußball seines Ex-Vereins.

Hannover. Ron-Robert Zieler, worauf freuen Sie sich vor der Rückkehr in die HDI-Arena am meisten?

Ich freue mich einfach drauf, bekannte Gesichter und Freunde wiederzusehen. Und natürlich aufs Spiel. Diese Verabschiedung ist eine schöne Wertschätzung. Ich freue mich auf den ganzen Tag in Hannover. Nach dem Spiel muss ich abends aber wieder zurück, weil ich am Donnerstag Training habe.

Bringen Sie Ihre Sporttasche mit zum Spiel?

(lacht). Ich denke, dass 96 da ganz gut aufgestellt ist.

96 spricht eher von einem Dankeschön-Besuch als von Abschied. Ist das für Sie ein Abschied, oder kommen Sie irgendwann zurück?

Im Fußball sollte man niemals nie sagen. Aber aktuell ist das für mich erst einmal eine Verabschiedung. Ich habe mich im Sommer für etwas Neues entschieden und stehe nach wie vor voll dahinter. Ich hatte eine wunderbare Zeit in Hannover und bei 96. Ich habe dort viele Freunde und meine Freundin kennengelernt – und ich habe ein Patenkind in Hannover.

Ist eine Rückholaktion im Winter aussichtslos?

Eine Rückholaktion?

Ist es möglich, dass 96 Sie im Winter zurückbekommt?

Das höre ich jetzt zum allerersten Mal. Das halte ich auch erst mal für ausgeschlossen.

In Leicester müssen Sie um den Platz im Tor mit Kasper Schmeichel kämpfen. Warum haben Sie den schwierigen Weg gewählt?

Ich habe die Entscheidung bewusst getroffen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ehrgeizig bin. Ich habe die Chance, mich mit den Besten zu messen. Leicester ist Meister, Leicester spielt Champions League. Aber an der Spitze wird die Luft eben dann auch mal dünner. Mir wurde hier ein fairer Zweikampf versprochen. Insofern bleibe ich dran und warte auf meine Chance. Die Jungs, die hier Meister geworden sind, haben natürlich einen Bonus. Das erkenne ich an, den haben sie sich auch erarbeitet. Aber ich gebe nicht auf. Dafür gibt’s auch keinen Grund. Ich habe schon gezeigt, was ich kann.

Hat das 1:4 bei Ihrem Ex-Club Manchester United wehgetan?

Ich habe mir die Rückkehr nach Manchester anders vorgestellt, und das ist nicht so gut gelaufen. Das stimmt. Aber die ersten beiden Spiele mit mir haben wir gewonnen.

Was ist anders im englischen Fußball?

Die Mannschaften sind darauf getrimmt, intensiver, körperbetonter und zielstrebiger zu spielen als in Deutschland. Auch im Fünfmeterraum wird der Torwart anders angegangen. Das Spiel wirkt auf dem Platz schneller. Aber man kann sich daran gewöhnen. Das ist für mich kein Problem.

Im Training dürfen keine Fans zuschauen. Gefällt Ihnen das eher, nicht täglich nach Ihren Torwarthandschuhen gefragt zu werden?

Das ist hier in England so. Sobald wir an der Schranke vorbei aufs Gelände fahren, sind wir abgeschottet. Wir sind mit der U 18 und der zweiten Mannschaft in einem Gebäude. Das ist wie eine Familie, die jungen Spieler sehen uns ständig. Da ist die Motivation vielleicht etwas größer für einen jungen Spieler, selbst Profi zu werden.

Und die Fans?

Ich werde hier schon erkannt. Hier werden viele Fotos mit den Spielern gemacht. Autogrammwünsche gibt es nicht so oft wie in Deutschland (lacht). Außerdem warte ich nach wie vor auf meine Autogrammkarten. In Hannover hätte ich die nach der zweiten Woche schon gehabt. Das wird hier entspannter gesehen. Die Karten kommen aber jetzt bald, habe ich gehört.

Redet Trainer Claudio Ranieri auch mit den Spielern?

Der Trainer ist hier der Boss Head Manager. Das Training leiten eher die Ko-Trainer, die schon fast kumpelhaft mit den Spielern umgehen. Der Cheftrainer ist die absolute Respektsperson, hat auch mehr Aufgabenbereiche bei Transfers. Er schaut sich das Training auch mal nur an und beobachtet viel. Am Spieltag und bei den Videoanalysen spricht er dann.

Sachlich? Emotional?

Erfahren. Ganz ruhig und sachlich.

Wie sind die Leicester-Fans?

Die sind hier einfach dankbar für den Meistertitel. Die haben ein unheimlich gutes Gespür für Situationen. Da wird auch nach Fehlern mal geklatscht. Das ist beeindruckend, wie die Fans am Spiel teilnehmen. Ich hab es noch nie erlebt, dass gepfiffen wird. Es wird nicht so viel gesungen wie in Deutschland, aber die Fans sind total nah dabei.

Wie denken Sie über das, was aktuell bei 96 passiert?

Ich kann die Spiele hier leider nicht sehen. Aber ich lese mir die Kritiken durch. Momentan ist die Leistung schwankend, aber die Saison ist noch lang. Wenn die Mannschaft sich findet, dann bin ich guter Dinge. Ich drücke 96 die Daumen. Ich bin überzeugt, dass es mit dem Aufstieg funktionieren wird. 96 schafft das.

Aus eigener Erfahrung dürften Sie empfehlen, das Derby in Braunschweig zu gewinnen, oder?

Es ist ein Fußballspiel. Es sollte nicht wieder so überladen werden. Das war in der Vergangenheit extrem. Ich hoffe einfach, dass das Derby ausschließlich auf dem Platz ausgetragen wird.

Wie schön ist Leicester? Oder fahren Sie jeden freien Tag nach London?

Nein. Ich habe ein Haus in Leicester gefunden. Die Stadt ist überschaubar, kleiner als Hannover, aber hier kann man sich wohlfühlen. Einen schönen Kaffee trinken oder shoppen, das kann man hier auch.

Leicester ist ja auch eine Studentenstadt.

Das ist in England fast jede Stadt. Ich war kürzlich in der Uni-Stadt Cambridge. Solche Ausflüge mache ich mit meiner Freundin natürlich auch. Die Städte hier haben Charme mit den alten englischen Häusern.

Haben Sie Mesut Özil oder Per Mertesacker mal in London besucht?

Nein. Schauen Sie sich mal unseren Spielplan an. Da bleibt nicht so viel Zeit übrig. Meine Freundin freut sich auch mal, wenn ich Zeit mit ihr verbringe.

Sie haben in England nicht einmal Weihnachten frei?

Nein, nicht einmal an Weihnachten. Die Familie wird herkommen. Weihnachten wird hier Fußball gespielt. Wir haben am 26. Dezember ein Heimspiel.

Wie ist der Kontakt zu Joachim Löw oder Andreas Köpke?

Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Andi Köpke. Er muss da keine großen Ansagen machen. Ich bin erwachsen. Ich weiß, dass ich mich über Leistung empfehlen muss. Er hat mir jedenfalls gesagt, dass das Thema Nationalmannschaft für mich nicht vorbei ist. Aber jetzt muss ich mich erst einmal hier durchsetzen.

von Dirk Tietenberg