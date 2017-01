Hannover 96

Der erste Transfer ist perfekt. Andre Hoffmann verlässt Hannover 96 und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf leiht Hoffmann mit Kaufoption aus.

Hannover. Dienstag regelte Hoffmann die letzten Details in Düsseldorf. Der 23-Jährige unterschrieb am Abend bei Fortuna, wo Trainer Friedhelm Funkel langfristig mit ihm plant. Im Sommer will Fortuna Hoffmann endgültig für 300 000 Euro bei 96 loseisen.

96-Geschäftsführer Martin Bader bestätigte der NP den Wechsel. "Es macht absolut Sinn, noch ein halbes Jahr länger auf der Bank, und wir hätten wahrscheinlich gar nichts mehr für ihn bekommen", sagte Bader. Hoffmann habe sich "einwandfrei verhalten". Dennoch war er unter Trainer Daniel Stendel nur Verteidiger Nummer fünf.

Fortuna, sage Bader, war zuletzt auch der einzige konkrete Ansprechpartner für 96. In Düsseldorf wird Hoffmann wohl Stammspieler. Heute früh fliegt er im neuen Fortuna-Dress ins Trainingslager nach Malta.