GRENZWERTIGE ZWEIKÄMPFE: Stefan Strandberg wird von Marvin Bakalorz (rechts) gefoult.© Florian Petrow

| Andreas Willeke

Hannover 96

Ordentlich Feuer im Training

Wenn 96 so spielt, wie gestern trainiert wurde, dann wird es am Freitag in Düsseldorf krachen. Es war nicht mehr alles prima, sondern hitzig. Daniel Stendel heizte den Klimawandel mit seinen Ansagen noch an, der Trainer will offenbar den Schlendrian bekämpfen.