Hannover 96

Hannover 96 hat ein weiteres junges Talent zum Profi befördert. Der 19-jährige Elias Huth aus der U21 hat am Mittwoch seinen ersten Lizenz-Spielvertrag unterzeichnet.

Hannover. Das Stürmer-Talent, das vor gut einem Jahr vom FSV Frankfurt nach Hannover wechselte, feierte erst im Mai mit der U19 den Gewinn des DFB-Pokals. Über die Laufzeit des Vetrages machte der Klub keine Angaben. "Elias hat in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und den Übergang vom Nachwuchs- in den Herrenbereich sehr gut bewältigt. Wir werden ihn jetzt weiterhin sukzessive aufbauen", sagte 96-Sportchef Christian Möckel.

96 bestätigt inzwischen: Elias Huth unterschreibt Profivertrag. Verdient: Pokalheld und 6 Tore in Liga 4. Trainiert heute bei den Profis. — Neue Presse 96 (@neuepresse_96) 5. Oktober 2016

Elias Huth: „Für mich geht mit dem Profivertrag bei Hannover 96 ein erster Traum in Erfüllung. Doch damit bin ich noch lange nicht am Ziel. Ich werde weiter hart arbeiten, um irgendwann dann auch mein erstes Spiel in der Profimannschaft zu absolvieren. In Hannover sehe ich für mich die besten Möglichkeiten, mich sportlich über die U21 weiter zu entwickeln.“