Polizei

Im Vorfeld des Zweitliga-Derbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig hat die Polizei Hannover am Freitagabend rund 170 gewaltbereite Fans in Hildesheim vorübergehend festgenommen.

Hildesheim. Fans beider Mannschaften hätten sich in der Nähe eines Baumarkts zum Prügeln treffen wollen, sagte eine Sprecherin. Polizisten hätten ein Aufeinandertreffen der verfeindeten Lager verhindert. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Bereits am Nachmittag hatten Unbekannte Puppen am Galgen aufgehangen und das 96-Vereinsheim an der Clausewitzstraße beschmiert.

Die Sorge vor Ausschreitungen beim emotionsgeladenen Niedersachsen-Klassiker zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 am Sonntag lässt kaum noch Raum für sportliche Aspekte. Auch Innenminister Boris Pistorius (SPD) schaltete sich am Freitag in die Diskussion um das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga ein. Er sprach eine deutliche Warnung an alle potenziellen Krawallmacher aus. "Dieses Spiel findet quasi unter Bewährung statt", teilte der Minister mit.

Pistorius wird sich das brisante Derby nach Angaben seines Sprechers im Eintracht-Stadion ansehen. "Sollte es im Umfeld des Spiels zu größeren, gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen, weise ich schon heute darauf hin, dass dies weitreichende Konsequenzen für das Rückspiel haben wird", hieß es vom Minister.