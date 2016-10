IMMER ERREICHBAR:96-Geschäftsführer Martin Bader auf der Tribüne.

| Dirk Tietenberg

Hannover 96

Martin Bader: "In der Lage den Aufstieg zu realisieren"

Martin Bader (48) gewährte in Teil 1 des großen NP-Interviews Einblicke in sein persönliches 96-Tagebuch. Darin ging es ein Jahr nach seinem Amtsantritt als 96-Geschäftsführer um seine Trainer, den Abstieg und die Transfers. In Teil 2 öffnet Bader heute die aktuellen Seiten in seinem 96-Job - angefangen bei der Frage, ob 96 nun einen usätzlichen Sportdirektor bekommen soll - oder nicht.