2. Liga

Eintracht Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht hat wenige Tage vor dem brisanten Niedersachsen-Duell gegen Hannover 96 viel Lob für die gegnerische Elf übrig.

Hannover. "Die Mannschaft ist stärker als die damalige in der 1. Liga", sagte der Coach des Tabellenführers der 2. Fußball-Bundesliga am Montag in Braunschweig. Unter dem aktuellen 96-Trainer Daniel Stendel sei in Hannover etwas entstanden, womit sich die Zuschauer wieder richtig identifizieren könnten. "Das ist eine Mannschaft. Das Gefühl ist da. Sie haben Identifikationsfiguren aufgebaut", sagte Lieberknecht.

Natürlich gebe es auch Gründe, warum Hannover 96 zu schlagen sei, fügte er mit Blick auf die mit großer Spannung erwartete Partie am Sonntag hinzu. Dass die Eintracht die Gäste aus der Landeshauptstadt als Tabellenführer empfangen werde, habe er nicht erwartet.

"Ich dachte eigentlich, es wird nur ein Derby. Es ist überraschend, dass es nun ein Spiel um die Spitzenplätze geworden ist." Angesichts möglicher Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern appellierte Lieberknecht an die Vernunft der Anhänger. "Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es zwar immer wieder auch zu unschönen Momenten kam, aber insgesamt denke ich, wurde das immer sehr gut organisiert", erklärte der Eintracht-Coach. dpa