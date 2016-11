Hannover 96

Carsten Linke weiß, wie man aufsteigt - der Fußballgott a.D. kritisiert in einem Gastbeitrag für die NP Hannover 96 nach dem Heimsieg gegen Aue allerdings heftig: "Dann reicht es nicht."

Hannover. Wenn man gegen eine Mannschaft wie Aue zwei oder drei Gegentore hätte kriegen können, dann reicht es nicht, um am Ende ganz oben zu stehen. Bei der Qualität, die in der Mannschaft steckt, kann man besseren Fußball erwarten. Die Automatismen sollten jetzt so langsam drin sein. Es sollte auch im Teamspiel erkennbar sein, dass viele Spieler Erstligaerfahrung und damit eine bessere Spielanlage besitzen. Das sieht man zu selten.

Die größten Probleme bei 96 sehe ich auf der Sechs. Wenn man sich mal die Erstligamannschaften und Top-Zweitligateams anschaut, dann haben die einen guten Fußballer auf der Sechs, der das Spiel gestaltet - und das fehlt bei 96 völlig. Vor Jahren war das ein Sergio Pinto, der mal das Tempo variiert hat, zu meiner Zeit ein Krupnikovic mit einer Spielverlagerung über 50 Meter - das kann weder Bakalorz noch Anton oder ein anderer Sechser im Kader spielen.

Natürlich reicht es, wie Daniel Stendel gesagt hat, wenn man am Ende gewinnt. Aber wenn wir gegen eine Mannschaft wie Aue spielen, wo unser Etat mindestens doppelt so hoch ist, dann muss man diesen Unterschied sehen. Ich gehe davon aus, dass Daniel das intern auch so ansprechen wird. Er wird seiner Mannschaft sagen, dass man deutlich mehr investieren muss - das war ja zuletzt auch ein Unterschied: Aue hat mehr in die eigene Spielidee investiert. Was muss bei 96 passieren? Am Anfang der Saison hat man sehr gutes Pressing gespielt, viele Bälle im vorderen Bereich gewonnen, das ist ein bisschen verlorengegangen. Und dann ist die Frage: Was passiert, wenn ich den Ball gewonnen habe? Im Offensivspiel sind die Laufwege nicht klar genug definiert, nicht klar genug angesagt oder werden nicht klar genug eingehalten.

Die Qualität in der Mannschaft reicht aus, wenn es aber im Winter noch Möglichkeiten gibt, sich zu verbessern, sollte man das tun. Auf beiden Außenverteidigerpositionen kann man nach Verstärkung schauen - und ich würde mir noch einen erfahrenen, spielstarken Sechser wünschen.

Carsten Linke (51) war von 1995 bis 2003 Profi bei 96. Der „Fußballgott“ arbeitet als Sporttherapeut und zählt zur zwölfköpfigen NP-Expertenrunde.