96-Finanzen

Kind kontert Alt-Kanzler Schröder

Er gehört zu den G 5. Ein passender Name, wenn ein Altkanzler beteiligt ist. Die Gipfeltreffen werden dabei regelmäßig in der HDI-Arena abgehalten. Mit vier Freunden besitzt Gerhard Schröder eine Loge, er kennt sich also bestens aus bei 96. Jetzt hat der 72-Jährige der „Sport-Bild“ ein Interview gegeben, in dem er Politik für 96 macht und heimische Sponsoren auffordert, mehr für den Club zu tun. „Ich finde, dass die hannoversche Wirtschaft sich mehr engagieren könnte und auch sollte“, sagt Schröder und wird konkret: „Wir haben große Unternehmen in der Stadt. Warum steigt beispielsweise die Continental AG nicht groß ein? Das verstehe ich nicht.“