ERFOLGSCOACH: Torsten Lieberknecht führte die Eintracht bereits 2013 zum Aufstieg in die Bundesliga.

Hannover 96

Vor der Saison gingen mit Hannover und Stuttgart nur zwei Vereine mit dem klaren Ziel ins Rennen, aufsteigen zu wollen. Nach dem phänomenalen Saisonstart haben nun auch die Braunschweiger ihr Saisonziel aktualisiert.

Hannover. Derzeit läuft es beim ehemaligen deutschen Meister sportlich besonders rund. Exakt 50 Jahre nach dem bislang einzigen Titel 1967 könnten die Norddeutschen in die Bundesliga zurückkehren. Sportdirektor Marc Arnold glaubt fest an das Potenzial der Mannschaft: "Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist sie gerade auch in der Breite gut besetzt."

Klares Ziel ist es bei der Eintracht, 2017 nach drei Jahren der Zweitklassigkeit wieder in Liga eins zurückzukehren. "Wir sind ambitioniert. Wenn sich die Chance des Aufstiegs wieder ergibt, wollen wir sie natürlich auch wieder wahrnehmen", kündigte Arnold im Interview mit dem SID an.

Aktuell stehen die Braunschweifer mit fünf Punkten Vorsprung vor 96 an der Tabellenspitze der zweiten Liga. Heute Abend spielt das Team von Trainer Torsten Lieberknecht beim VfL Bochum (18.30 Uhr Anpfiff). Die Roten empfangen morgen um 13 Uhr Erzgebirge Aue in der HDI-Arena.