© Team zur Nieden

| Dirk Tietenberg

Gegen Stuttgart

Harnik gibt Hannover 96 Jubelversprechen

Martin Harnik wird für Hannover 96 zum Volltreffer als Torjäger und Führungsfigur. Ein Star war er schon in Stuttgart, wo er sechs Jahre erfolgreich spielte. Am Montag stürmt er zum ersten Mal wieder gegen den VfB - und er will für 96 jubeln.