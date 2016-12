2. Liga

Torjäger Martin Harnik sieht Hannover 96 mit einigen Einschränkungen auf einem guten Weg in Richtung Fußball-Bundesliga.

Hannover. "Der Verein gehört in die 1. Liga. Wir sind auf Schlagdistanz und liegen auf dem Relegationsplatz", beurteilte der Stürmer im NDR die Situation beim Tabellendritten der 2. Liga. Er bemängelte: "Vielleicht sind 18 Gegentore einen Tick zu viel für eine Spitzenmannschaft."

Der österreichische Nationalspieler tritt am nächsten Montag mit der 96-Mannschaft im Spitzenspiel bei seinem Ex-Club VfB Stuttgart an. Die beiden Bundesliga-Absteiger waren als Aufstiegsfavoriten in die Saison gestartet und haben sich an der Spitze festgesetzt. "Ich freue mich auf die Rückkehr nach Stuttgart. Mit dem VfB habe ich Höhen und Tiefen erlebt, die schönen Erinnerungen überwiegen", erklärte Harnik.