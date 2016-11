Hannover 96 feiert nach dem 1:0 durch Martin Harnik. Foto: Team zur Nieden

2. Liga

Hannover 96 wieder in Aufstiegsregion

Erstliga-Absteiger Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Platz in der Aufstiegsregion zurückerobert. Durch den 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue verdrängten die Niedersachsen den 1. FC Heidenheim, der am Freitag 1:2 bei Arminia Bielefeld verloren hatte, vom dritten Tabellenrang.