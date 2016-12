© dpa

| Dirk Tietenberg

Transfer

Hannover 96 verschiebt den Winterverkauf

96 kommt Weihnachten zur Ruhe. Trainer Daniel Stendel hat, anders als einige Vorgänger, nichts zu befürchten und feiert heute den Heiligen Abend mit Gans und Klößen in Hannover. Geschäftsführer Martin Bader feiert in Isernhagen, umgeben in guter 96-Nachbarschaft mit den Profis Martin Harnik und Oliver Sorg. Nur Hannovers Winter-Sale läuft nicht richtig an. Bei Florian Hübner zum Beispiel verhängte 96 sogar einen Transferstopp.