Niederlage

Hannover 96 im Chaos gegen Nürnberg

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 steckt in der Krise. Das Team von Trainer Daniel Stendel verliert in Nürnberg das dritte Saisonspiel und fällt in der Tabelle zurück. Am Mittwoch kommt im DFB-Pokal Fortuna Düsseldorf.