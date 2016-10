2. Liga

Überraschungs-Coup von 96: Der Verein verlängerte den bis 2018 laufenden Vertrag von Salif Sané vorzeitig bis 2020.

Hannover. Trainer Daniel Stendel freut sich: „Salif ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Über seine Vertragsverlängerung sind wir alle sehr glücklich. Zusammen wollen wir an einer positiven Zukunft für Hannover 96 arbeiten." Sané erklärte: „Ich fühle mich bei 96 und in Hannover sehr wohl. Mein Ziel ist die Rückkehr in die 1. Liga. Und das möchte ich am liebsten mit unserem Team schaffen." aw