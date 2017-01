| Dirk Tietenberg

Winterpause

Die Winterpause ist für 96 vorbei. Die Mannschaft trifft sich heute im Stadion und trainiert ab 14 Uhr an der Mehrkampfanlage. Die NP beantwortet die letzten Fragen zum Ende der Winterpause.

Hannover. Haben sich die 96-Profis erholt?

Aber sicher! Martin Harnik machte mit Stuttgart-Kumpel Daniel Ginczek sowie Frauen und Kindern Winterurlaub in einem Kinderhotel in Gosau (Österreich). Artur Sobiech feierte mit seiner Verlobten, der Zweitligahandballerin Bogna Dybul (Badenstedt), Silvester am Strand von Dubai. Babacar Gueye feierte seinen 22. Geburtstag an Silvester und besuchte seine Familie im Senegal. Samuel Sahin-Radlinger tourte durch Miami, Miiko Albornoz feierte Neujahr in Brasilien. Waldemar Anton erlebte die stärkste Urlaubsaction: Bei seinem Stadttrip in London im Wachsfigurenkabinett bei Madame Tussauds ließ er sich neben Arnold Schwarzenegger als „Antonator“ fotografieren. Hasta la vista, 96!

Wann hebt das Team nach Jerez in Spanien ab?

Am Sonntag startet das Flugzeug um 15.30 Uhr in Langenhagen. Rückkehr aus Andalusien ist am 16. Januar.

Fliegt Martin Bader mit?

Ja. Im Sommer war der Geschäftsführer mit den Transfers von Niclas Füllkrug und Harnik beschäftigt, als 96 auf Norderney trainierte. „Diesmal bin ich dabei“, sagt Bader, „es ist gut, bei der Mannschaft zu sein und sich auch die Tests anzuschauen.“

Ist der Trainingsauftakt heute öffentlich?

Ja. 96 organisiert zum ersten öffentlichen Training einen Streifzug mit Schweißhund-Maskottchen Eddi für junge Mitglieder mit anschließender Autogrammjagd.