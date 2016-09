2. Liga

Hannover 96 hat seinen Kader um drei Spieler reduziert. Marius Wolf, Valmir Sulejmani und Tim Dierßen werden nicht mehr mit den Profis des Fußball-Zweitligisten trainieren.

Hannover. Die drei Nachwuchsspieler konnte sich bei den Profis nicht durchsetzen und werden bis auf weiteres nur noch in der Regionalliga-Mannschaft eingesetzt. "Über sehr gute Leistungen kann sich ihr Status auch wieder verändern", sagte Trainer Daniel Stendel am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung. dpa