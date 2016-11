Kader

Artur Sobiech kann am Sonnabend gegen Erzgebirge Aue nicht eingesetzt werden. Die akute Reizung „kam nach dem Training“, erzählte Sobiech. In der Nacht auf Dienstag wurden die Schmerzen stärker, der Stürmer ließ das weitere Training bisher ausfallen.

Hannover. "Er kommt für das Spiel nicht infrage", erklärte 96-Trainer Daniel Stendel nun auf der Pressekonferenz. In das Reizknie des Stamm-Stürmers soll "Ruhe reinkommen", so Stendel. Für ihn soll Noah Sarenren-Bazee in die Startelf rücken. Für den 20-Jährigen ist es nach einer Hüftoperation im Juli das Saisondebüt. aw