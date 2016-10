Hannover 96 gewinnt 2:0 gegen Pauli

Hannover 96

Hannover 96 gewinnt in der 2. Bundesliga zum dritten Mal in Serie. Kenan Karaman und Felix Klaus trafen für die Niedersachsen. St. Pauli muss sich dagegen mit dem Abstiegskampf beschäftigen.

Hannover. Hannover 96 bleibt nach dem 2:0 (0:0) gegen den FC St. Pauli weiter auf Bundesliga-Kurs. Kenan Karaman (75. Minute) und Felix Klaus (90.+3) sorgten am Samstag vor 49 000 Zuschauer in der ausverkauften HDI-Arena für den dritten Sieg in Serie. Der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga ist mit 17 Punkten nach acht Partien erster Verfolger von Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Für den FC St. Pauli wird es auf dem Relegationsrang 16 immer bedrohlicher.

Während 96-Trainer Daniel Stendel seiner zuletzt siegreichen Elf erneut das Vertrauen schenkte, griff der frühere Hannover-Trainer Ewald Lienen durch. Vier Veränderungen nahm der St. Pauli-Coach im Vergleich zum 0:2 bei Union Berlin vor. Vor allem die zuletzt wackelige Defensive wirkte lange Zeit deutlich gefestigter. So gab es auch in der ersten Halbzeit wenig Höhepunkte. Sechs Minuten vor der Pause prüfte Iver Fossum mit einem Schuss aus knapp 20 Metern St. Pauli-Keeper Robin Himmelmann. Im Gegenzug parierte 96-Schlussmann Philipp Tschauner einen Schussversuch von Aziz Bouhaddouz.

St. Pauli beschränkte sich auch nach dem Seitenwechsel weiter auf die Defensive. Dagegen versuchten die Gastgeber weiter die Hamburger Abwehr zu knacken. "Der Gegner hat uns wenig Raum gelassen, da mussten wir uns richtig abarbeiten", erklärte 96-Coach Stendel. "Aber irgendwann mussten bei St. Pauli die Kräfte nachlassen und wir haben unsere Chancen bekommen. So kam es dann ja auch."

Einen Freistoß von Miiko Albornoz köpfte der aufgerückte Innenverteidiger Stefan Strandberg in der 75. Minute direkt vor das Tor, Karaman musste den Ball per Kopf nur noch über die Linie zur 1:0-Führung drücken. In der Nachspielzeit erhöhte 96 nach einem Konter über den eingewechselten Martin Harnik durch Klaus auf 2:0.

dpa