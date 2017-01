| Andreas Willeke

Zweite Liga

Es war dann wohl zu nass oder zu kalt oder zu windig – oder alles zusammen, wenn man alles im Wohnzimmer haben kann. Die Fernsehübertragung im Free-TV hat sicher eine Rolle gespielt, jedenfalls war die HDI-Arena gestern Abend dünn besiedelt. Viele Dauerkarten-Besitzer blieben weg – und da hatten sie bis zur Halbzeit ein gutes Näschen. Nicht viel los im Stadion, und auch nicht bei 96. Nur der kleine Däne hatte was gegen den Trübsinn. Uffe Bech war der 96-Lichtblick, der in seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison den Dosenöffner ansetzte und 96 zum 1:0-Sieg und an die Tabellenspitze schoss.

Hannover. Schon in den Vorbereitungsspielen war Bech an den meisten 96-Toren beteiligt. Daniel Stendel hatte ihn der 96-Rakete Noah Sarenren-Bazee vorgezogen. Beide sind nicht bei 100 Prozent, meint der 96-Trainer. Mit seiner Bech-Wahl lag er jedenfalls 100-prozentig richtig.

Stendels Wunschelf war allerdings geplatzt, in Waldemar Anton und Kapitän Manuel Schmiedebach fehlten zwei Antreiber, zwei Mentalitäts-Monster. Für Schmiedebach rückte der eher zierliche Iver Fossum ins defensive Mittelfeld. „Iver ist ein Eins-zu-eins-Tausch, jetzt kann er seine Chance nutzen“, begründete Stendel seine Wahl. Hat er nicht, und das galt auch für Niclas Füllkrug.

„Niclas hat sich in der Vorbereitung sehr aufgedrängt“, erläuterte Stendel, warum er den Zwei-Millionen-Einkauf dem in der Hinrunde starken Kenan Karaman vorzog. In der 69. Minute machte Stendel den Tausch rückgängig. Für Füllkrug blieb die bittere Erkenntnis, dass er immer noch nicht richtig bei 96 angekommen ist.

Aber nicht nur die beiden Neuen im Team schwächelten. 96 fiel nach einer kurzen druckvollen Anfangsphase nicht viel ein. Wenn doch, war Bech beteiligt. Fossum und der diesmal enttäuschende Marvin Bakalorz bekamen das Spiel in der Zentrale nicht in den Griff. Die beiden Stürmer Füllkrug und Martin Harnik standen sich meist gegenseitig im Weg, behinderten sich mehr, als dass sie sich unterstützten.

Der Abwehr konnte der Trainer in der Winterpause die Aussetzer nicht abgewöhnen. Da flattert 96 weiter. Lautern fand immer wieder geschickt die Lücken. Nur Glück für 96, dass die vormals als Rote Teufel bekannte Mannschaft nur noch ziemlich zahme und harmlose Jungs auf den Rasen schickt. Bei einem Gegner mit besseren Stürmern wird 96 einen Schutzengel brauchen, wenn weiter so luftig verteidigt wird. So wühlte sich auch nach der Führung ziemlich ideen- und planlos durchs Spiel, in die Halbzeit sogar von Pfiffen begleitet. Die wurden nach dem Abpfiff abgelöst von „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Gesängen. 96 setzt in der Tabelle zum Rückrundenstart ein Zeichen, auch wenn die Leistung nicht dazu passte. Aber egal, 96 ist vorn – so kann es bleiben.