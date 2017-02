ENDLICH OBEN: Stefan Strandberg, Salif Sané und Philipp Tschauner (von links) freuen sich über die Tabellenführung.© dpa

| Dirk Tietenberg

Zweite Liga

Hannover 96: Trainer und Spieler sagen: Das war noch nicht spitze! NP-Analyse

Die Mannschaft ließ sich nach dem Abpfiff zu Recht feiern. „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey!“ Am 18. Spieltag eroberte 96 verdientermaßen die Tabellenführung. Auch die Konkurrenz aus Stuttgart (1:0 bei St. Pauli) und Braunschweig (1:1 in Würzburg) quälte sich in die Rückrunde. „Es ist normal, dass beim Start nicht alles läuft, das hatte ich erwartet“, sagte 96-Trainer Daniel Stendel. Aber auch Stendel und die 96-Profis wussten nach dem 1:0 gegen Lautern: Das war noch nicht spitze.