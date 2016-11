| Andreas Willeke

Aufstellung

Er hat sie ganz schön rangenommen - Daniel Stendel startete gestern mit einem XXL-Training in die Vorbereitung auf die Weihnachtsspiele. 30 Minuten Krafttraining im Stadion, 100 Minuten auf dem Platz, nach zwei freien Tagen musste es mal wieder ein bisschen mehr sein für die Profis. Boxer Marco Huck musste dadurch warten, bis die 96-Spieler zum verabredeten Termin zurück in die HDI-Arena kamen.

Hannover. Fünf Runden liegen bis zum Hinrundenende noch vor 96. Keine K.o.-Spiele, aber aus den Heimpartien gegen Aue, Heidenheim und Sandhausen sowie den Auswärtsspielen in Düsseldorf und Stuttgart soll es fast nur Siege geben, damit 96 mit Stendel ein frohes Fest feiern kann.

Für den 96-Coach bietet die Länderspielpause die Chance, seine Mannschaft neu zu justieren. „Es gibt eine große Konkurrenz bei uns, auch weil jetzt fast alle fit sind“, sagt der Trainer, „aus der Situation ergibt sich automatisch, dass man nicht immer mit der gleichen Elf aufläuft.“

Die Experimentierphase sollte langsam vorbei sein. Nicht jeder hat zuletzt auf seiner besten Position gespielt - Stendel sollte das Personalpuzzle besser zusammenfügen.

Im Tor hat sich Stendel für Philipp Tschauner als Nummer eins entschieden. Wechsel deuten sich aber in den anderen Mannschaftsteilen an.

Abwehr: Salif Sané sieht der 96-Trainer am stärksten in der Verteidigung, er stellte ihn aber zuletzt im Mittelfeld auf. Jetzt ist es an der Zeit, Sané wieder in die Abwehr einzureihen. Stefan Strandberg müsste sein Partner sein. Er soll heute wieder mittrainieren, für die Norweger kam er beim 1:2 in Tschechien in der WM-Qualifikation nicht zum Einsatz. Links kann der Coach zwischen Miiko Albornoz und Edgar Prib würfeln. Waldemar Anton wird wohl wieder rechts verteidigen.

Mittelfeld: Manuel Schmiedebach rückt wieder ins defensive Mittelfeld. „Der Kapitän muss spielen“, sagt Stendel. Partner sollte Marvin Bakalorz sein.

Angriff: Noah Sarenren-Bazee will Stendel auf dem Platz haben, dann muss ein Offensiver weichen. Kenan Karaman wird es eher nicht sein, er hat schon vier Tore erzielt - doppelt so viele wie Artur Sobiech. Der Pole steckt im Formtief, wie Niclas Füllkrug. Beide müssen sich vorerst mit der Jokerrolle begnügen.