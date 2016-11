Kader

Manuel Schmiedebach ist wieder gesund, der 27-Jährige hat seine Magen-Darm-Probleme überwunden.

Hannover. Der 96-Kapitän hatte beim Spiel am vergangenen Sonnabend gegen Aue (2:0) passen müssen. Schmiedebach war heute bei dem hitzigen Training mit vielen harten Zweikämpfen und Fouls dabei. Er rückt gegen Düsseldorf am Freitag wieder in die Startelf. Unterdessen hat Uffe Bech seine Reha beendet, er absolvierte sein Einzeltraining abseits der Mannschaft. aw